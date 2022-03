Pessime notizie per Di Lorenzo, arrivano gli aggiornamenti sull’infortunio

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Arriva anche il comunicato della SSC Napoli che sul proprio sito ufficiale rivela le condizioni di Giovanni Di Lorenzo:

“Giovanni Di Lorenzo, uscito nel finale del match contro l’Udinese, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nel ritiro della Nazionale”.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 – Arrivano pessime notizie per il Napoli ma anche per il CT dell’Italia, Roberto Mancini. Infatti, secondo quanto riferito da Dazn, Giovanni Di Lorenzo ha lasciato lo stadio Maradona in stampelle per un brutto colpo al ginocchio destro.

Il terzino raggiungerà domani il ritiro della Nazionale, ma in attesa degli esami la sua presenza per i playoff Mondiali è decisamente a rischio.

ORE 16.48 – Non arrivano buone notizie per il Napoli che dopo l’ammonizione a Rrahmani diffidato, spera invece in nulla di grave per Giovanni Di Lorenzo vittima di un brutto scontro con Silvestri. I due si sono scontrati dopo la battuta del Napoli di un fallo di punizione con il seguente ingresso dello staff medico in campo.

Il calciatore del Napoli ha tentato di stringere i denti e il rientro in campo, ma dopo pochi secondi ha dovuto arrendersi chinandosi in campo. Luciano Spalletti, costretto al cambio. decide di giocarsi la carta Zanoli al suo posto e incita il ragazzo prima del suo ingresso. Al momento si aspettano ulteriori aggiornamenti da parte del Napoli su Di Lorenzo, anche se a dare momentanee notizie è Sky Sport che riferisce che sembra abbia accusato una botta alla tibia. Nel frattempo, si spera di poterlo recuperare per la gara contro l’Atalanta, considerando che dovrà fare a meno anche del centrale Rrahmani squalificato.