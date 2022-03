VIDEO | Calciomercato, Bremer nei radar del Napoli: proposta di scambio?

Gleison Bremer si è ormai consacrato come uno dei migliori difensore del nostro campionato. Il centrale del Torino, fresco di rinnovo fino al 2024 con la società granata, è pronto a diventare uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato, anche perché le pretendenti non mancano. Diverse le squadre, tra l’Italia e l’estero, pronte a fiondarsi sul brasiliano. Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione, evidenziando anche quali possono essere i potenziali scenari in orbita Napoli. La concorrenza è tanta, ma il Napoli comunque resta alla finestra. Da capire, infatti, quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese dovrà trattare il suo nuovo contratto con gli azzurri, per prolungare l’attuale accordo che scade nel giugno del 2023. La politica di abbattimento dei costi, soprattutto in materia di monte ingaggio, potrebbe incidere nei discorsi tra la società e il numero 26, ragion per cui non è da escludersi nessuno scenario. Nel caso in cui l’ex Genk dovesse dire addio, ecco che il Napoli – spiega il quotidiano – potrebbe farsi avanti con prepotenza per Bremer. La valutazione che fa il Torino del suo cartellino, in ogni caso resta alta, così come resta concreta l’ipotesi di una possibile asta, data la numerosa concorrenza. Tuttavia, gli azzurri possono contare anche su una contropartita. Secondo quanto si apprende dalla stessa fonte, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo il cartellino dell’attaccante Andrea Petagna. Calciatore che il ds dei piemontesi, Vagnati, monitora e apprezza da tempo.

