Verso Napoli-Udinese: c’è la notizia su Osimhen

La squadra di Luciano Spalletti si prepara al match di sabato contro l’Udinese alle ore 15 allo Stadio Maradona. Stamattina il Napoli ha svolto l’allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center. Di seguito quanto riportato dal portale ufficiale:

Verso Napoli-Udinese, allenamento Napoli

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente esercitazione tattica e partita a tema. Nella giornata di ieri Osimhen e Ounas avevano svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo, nella giornata odierna Victor si è allenato in gruppo.

Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Petagna e Meret hanno fatto terapie. Ounas ha svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo.