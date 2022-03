Calciomercato Napoli, duello con il Milan per il gioiello dell’Empoli

Il Napoli negli anni ha spesso pescato dall’Empoli in fase di mercato e quasi sempre con ottimi risultati poi sul campo. La prossima finestra di mercato, in questo senso, potrebbe non essere da meno.

Più volte infatti il nome di Fabiano Parisi è stato accostato al club partenopeo per rafforzare la fascia mancina. Per gli azzurri il problema riguardante il terzino sinistro non si è mai del tutto risolto dai tempi del primo infortunio di Faouzi Ghoulam.

Fabiano Parisi

Proprio per provare a risolvere questo problema, Luciano Spalletti e la dirigenza azzurra stanno già pensando ai possibili nomi per il mercato. Gli azzurri però devono stare attenti alla forte concorrenza in Serie A.

Sul calciatore, secondo quanto riporta Tuttosport, è infatti piombato anche il Milan, avversaria non solo sul campo, ma anche sul mercato. Vedremo come si svilupperà la trattativa con il club toscano nel corso dei prossimi mesi, ma quel che è certo è che il Napoli non può permettersi di aspettare troppo se vuole Parisi.