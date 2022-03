Anguissa pazzo di Osimhen: “È un combattente imbattibile!”

L’attaccante del Napoli André Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giocatore di è soffermato sulle qualità di Victor Osimhen, vera e propria arma per il Napoli di Spalletti.

Un aggettivo per Osimhen? “È un grande combattente, audace, forte, sorprendente, imbattile. Ne ho tanti!“.

Anguissa Napoli

Anguissa: “Razzismo? Bisogna agire!”

In seguito, Anguissa ha parlato del razzismo e sul ‘vento d’Africa’ in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Il vento d’Africa per lo Scudetto? Non è il vento d’africa, siamo tutti insieme europei, sudamericani, africani e tifosi uniti per lo scudetto. Non mi piace individuare solo un’etnia.

Razzismo a Verona, come si combatte? Personalmente, non faccio attenzione a questi episodi sulla mia persona, mi dispiace che nel 2022 si parli ancora di questo. Bisogna trovare una soluzione anche a livello organizzativo e dirigenziali, chi ha il potere decisorio deve far applicare le regole.