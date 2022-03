“Uomini forti, destini forti”: vincere contro l’Udinese è imperativo

Dopo la vittoria di Verona, Luciano Spalletti ha affermato di voler vedere nei calciatori lo stesso atteggiamento anche nelle ultime nove gare di campionato. Contro la formazione di Igor Tudor – assolutamente ostica – in campo non hanno giocato da titolari due colonne portanti della squadra come Insigne e Zielinski. Spalletti si è giocato una carta rischiosa rinunciando a due campioni del loro calibro, a cui basta toccare un pallone in partita per risultare decisivi, ma questa scelta alla fine ha pagato.

La squadra ha reagito rabbiosamente, portando a casa altri tre punti che servivano come l’aria e dove mancava la qualità dei singoli ha fatto affidamento sul gruppo, contando su altre figure – Osimhen in testa – che hanno preso in mano la situazione. Questo è lo spirito di gruppo che rende grande una squadra e che può portare a risultati importanti. Lo sprint finale potrebbe sconvolgere ancora una volta le carte in tavola: il primo posto è a portata di mano, ad appena tre lunghezze e con altri ventisette potenziali punti da poter mettere a referto.

FOTO: Getty – Verona Napoli

Gli azzurri, adesso, sono chiamati ad un’altra prestazione solida ed incisiva, stavolta in una gara interna, contro un altro cliente tutt’altro che accomodante, l’Udinese di Cioffi, che ha già messo in difficoltà le grandi. Il Maradona non è stato esattamente il giardino di casa per il Napoli finora, che ha macinato più punti in trasferta rispetto a quanto fatto nelle partite interne, ma contro i bianconeri non si può sbagliare. Vincere è e dev’essere imperativo.

Per quel sogno che si chiama Scudetto, “se si è bravi bravi“, può ancora dipendere tutto dal Napoli. Solo credendoci si può compiere l’impresa. La volontà a volte arriva dove non ci si aspetta e può regalare gioie incredibili. L’unica cosa certa è che sogneremo, fino all’ultimo minuto. E chissà che il fato non ci metta la sua mano. “Uomini forti, destini forti…“.