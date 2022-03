Fabian-Napoli: la situazione sul futuro dello spagnolo

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato, sul proprio profilo Twitter, della situazione contrattuale di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli.

Secondo quanto riportato, non ci sono movimenti in merito al rinnovo di contratto del calciatore spagnolo. Di seguito le sue parole in merito alla situazione riguardante Fabian:

“Nelle ultime ore si è parlato del futuro di Fabian Ruiz ma nessuno della sua agenzia ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Notizie false. Il contratto del giocatore spagnolo scade nel 2023 e al momento non si hanno notizie a riguardo il rinnovo: tutto fermo. Newcastle e Arsenal ci hanno provato a gennaio”.

En las últimas horas se ha hablado del futuro de Fabián Ruiz pero NADIE de su agencia ha hecho declaraciones oficiales. Fake. El jugador español acaba contrato en 2023 y de momento no hay novedades al respecto: todo igual. El Newcastle y el Arsenal lo intentaron en enero. https://t.co/Dq7Th0q2No — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 16, 2022

Fabian Ruiz arrivò a Napoli nel luglio 2018 dal Betis, per circa 30 milioni di euro. Firmò un quinquennale da 1,8 milioni l’anno. In caso non si trovi un accordo entro luglio potrebbe essere ceduto nonostante la sua importanza per la squadra. Dal prossimo febbraio potrà infatti accordarsi liberamente con qualsiasi squadra, come capitato con Insigne e il Toronto durante questa stagione.