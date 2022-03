UFFICIALE – Napoli Femminile-Juventus, ingresso gratuito allo stadio

Il Napoli femminile affronterà la Juventus nel prossimo turno di campionato: il club azzurro ha preparato un’iniziativa interessante per coinvolgere i tifosi, che dovranno dare un importante apporto alle tesserate.

FOTO: Napoli Femminile

Biglietti gratis: Il Napoli femminile chiama i tifosi allo stadio

Il Napoli femminile ha annunciato che l’ingresso allo stadio per la partita di sabato contro la Juventus sarà gratuito, fino al raggiungimento del massimo dei posti consentiti, che corrisponde al 75%. Inoltre, il club azzurro, ha invitato tutte le tesserate delle squadre femminili a partecipare all’iniziativa. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il match con la Juventus rappresenta una occasione unica per ammirare dal vivo le gesta di alcune tra le calciatrici più importanti del panorama nazionale ed internazionale ma anche per sostenere le azzurre che sono in lotta per la permanenza in Serie A. Tifando si impara perché dallo stadio si possono scorgere i dettagli di quei gesti tecnici che ciascuna calciatrice – più o meno giovane – cerca ogni giorno di replicare. Un modo per alimentare la passione per il calcio e per il Napoli Femminile”.