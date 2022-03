Cremonese in vetta alla classifica, Gaetano ancora protagonista

La Cremonese, squadra in cui gioca Gianluca Gaetano in prestito dal Napoli, ha battuto stasera il Pordenone per 2-1. La vittoria, per la squadra allenata da Fabio Pecchia, significa primo posto in solitaria: uno degli artefici di questo sorpasso è stato proprio il gioiello azzurro.

Assist di Gaetano: la Cremonese vola in vetta

Il centrocampista di proprietà del Napoli, attualmente in forza alla Cremonese, ha siglato un grande assist per il secondo gol di Zanimacchia. Ci mette, quindi, la firma il talento partenopeo con una bellissima scucchiaiata per il compagno, che a tu per tu con il portiere non ha sbagliato.