Calciomercato Napoli, torna di moda un vecchio obiettivo: c’è la conferma

Durante la trasmissione ‘Radio Gol’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il conduttore Walter de Maggio ha parlato del mercato estivo che il Napoli sta già impostando.

Oltre al forte interesse per Domenico Berardi, e alla trattativa per il terzino sinistro del Getafe Oliveira, sempre più vicina alla chiusura, il Napoli sarebbe tornato prepotentemente su Charles De Ketelaere. Questo l’annuncio in diretta di De Maggio.

Brugge, Charles De Ketelaere (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

De Ketelaere: carriera e statistiche

Trequartista 21enne di nazionalità belga, è un prodotto delle giovanili del Brugge, dove gioca ancora oggi. Nonostante la giovane età ha già giocato più di 80 partite ufficiali, siglando 23 gol e fornendo 19 assist ai compagni. Ha anche già esordito con la sua Nazionale, segnando il suo primo gol proprio contro l’Italia, lo scorso 10 ottobre nella UEFA Nations League.

Sul sito Transfermarkt è valutato 27 milioni di euro, e su di lui si sono informate quasi tutte le big di Serie A, senza mai però mettere in piedi una vera e propria trattativa. Giuntoli lo segue da circa un anno e mezzo, e sembra si sia deciso a cercare di affondare il colpo.

Il conduttore di ‘Radio Gol’ ha aggiunto che la trattativa verrebbe impostata grazie agli introiti provenienti dalla eventuale qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. I partenopei hanno in questo momento 11 punti di vantaggio sulla Lazio quinta.