Calciomercato Napoli, proposto un calciatore del Barcellona: un altro club di Serie A su di lui

Non è certo un segreto che la Roma di Mourinho sia alla ricerca di un terzino destro. Karsdrop non sta riuscendo a dare continuità alla buona stagione disputata lo scorso anno. L’olandese non ha ancora segnato, ha fornito appena un assist rispetto ai 6 della passata stagione, e soprattutto si è fatto ammonire ben 7 volte, cinque in più dell’anno scorso, rimediando anche un’espulsione.

L’obbiettivo numero uno dei giallorossi è Mazraoui, 24enne marocchino in forza all’Ajax. Su di lui però c’è il Barcellona, rinato dopo l’arrivo in panchina di Xavi, e che quest’estate si muoverà prepotentemente sul mercato per ricostruire una squadra degna del Camp Nou.

Il suo contratto è in scadenza, il che lo rende appetibile per tantissime squadre, tra cui anche il Milan. Difficile pensare che il marocchino scelga l’Italia nel caso in cui i blaugrana decidano di affondare il colpo.

Barcellona, Sergino Dest

In uno strano giro di eventi, la seconda opzione della Roma sarebbe proprio il giocatore a cui Mazraoui “ruberebbe” il posto al Barcellona, il 21enne statunitense Sergino Dest. Il laterale destro però è stato proposto anche al Napoli, che in lui vedeva il perfetto sostituto di Malcuit, in scadenza a fine stagione.

Anche lui scuola Ajax, fu acquistato per 21 milioni nell’estate 2020. Nelle due stagioni vissute in Catalogna, però, il terzino statunitense ha deluso le aspettative e potrebbe essere sacrificato nel prsossimo mercato.