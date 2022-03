Calciomercato Napoli, comunicato del Cagliari su Nandez

Non tira una buona aria in casa Cagliari: nelle ultime ore un centrocampista, accostato spesso anche al Napoli, avrebbe subito una ricaduta ad un infortunio risalente alla stagione scorsa.

Il calciatore in questione è Nahitan Nandez, il quale si è fermato di nuovo ai box a causa di un problema che lo ha danneggiato già lo scorso anno a livello del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Nahitan Nandez, Cagliari-Udinese

Infortunio Nandez, le due ipotesi per il rientro in campo

Il problema che circonda l’uruguaiano è di una tale importanza che vede solo due strade davanti a sé: la terapia conservativa sarebbe la prima ipotesi che porterebbe ad un rientro in campo stimato gradualmente in 45-60 giorni. L’ipotesi più impegnativa riguarderebbe, invece, quella di un’operazione che comprenderebbe almeno 45 giorni di stop. Di seguito il comunicato ufficiale del club sardo.

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare”.

Stando ai fatti, con queste condizioni, il classe ’95 avrebbe ipoteticamente finito qui la stagione in corso, entrando a far parte degli indisponibili per Mazzarri in questo finale di campionato che vede il Cagliari in lotta per la salvezza alla diciassettesima posizione della classifica a 25 punti.