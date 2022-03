Napoli Primavera, nuovo acquisto in difesa: convocato subito

Colpo in entrata per il Napoli Primavera: è ufficiale l’acquisto di Daniel Sushko, difensore classe 2004 proveniente dal Riga.

Il calciatore, che si allenava già da mesi con la squadra agli ordini di Nicolò Frustalupi, sarà subito convocato per la trasferta di domani sul campo del Pescara, nel recupero valido per la 21esima giornata del campionato Primavera 1.

Daniel Sushko, Napoli Primavera

Gli azzurrini, che al momento occupano la 13esima posizione con 29 punti, vincendo domani avranno la possibilità di allontanarsi dalla zona play out e rientrare in corsa per quella play off, che in caso di successo sarebbe distante solamente 4 punti. Un’occasione da non fallire domani contro un Pescara, che ultimo in classifica, è sempre più vicino alla matematica retrocessione in Primavera 2.