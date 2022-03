Calciomercato Napoli, il Sassuolo spara alto: la risposta di Berardi

L’attenzione di Luciano Spalletti e del Napoli è interamente focalizzata sul rovente finale di stagione, che vede la classifica del campionato ancora apertissima nelle prime posizioni per la lotta al titolo e per il piazzamento in Champions League. La società e Cristiano Giuntoli invece restano attivissimi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Dopo l’addio ormai certo di Lorenzo Insigne, da luglio in Canada, e quello sempre più probabile di Dries Mertens, c’è la necessità di rinforzare la rosa nel reparto offensivo, con diverse piste monitorate con attenzione dal ds partenopeo.

Napoli Berardi Sassuolo (Getty Images)

Napoli-Berardi: la richiesta del Sassuolo

Tra i diversi nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, c’è da tempo quello di Domenico Berardi, attaccente del Sassuolo autore di un’ottima stagione fino a questo momento: 12 gol e 10 assist in Serie A fino a questo momento.

Quest’oggi, nel corso della trasmissione “Radio Gol” a Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Valter De Maggio per svelare importanti novità sulla trattativa che porterebbe l’attaccante neroverde e della Nazionale all’ombra del Vesuvio.

Di seguito quanto evidenziato: “Berardi piace da impazzire a Giuntoli, De Laurentiis e trova consenso anche in Spalletti. E’ un nome che mette d’accordo tutti. Un primo sondaggio è stato fatto, il Sassuolo spara 40 milioni ma il Napoli ritiene questa cifra fuori parametri per l’epoca post-Covid. Il calciatore piace ed avrebbe dato la sua disponibilità eventualmente a giocare in azzurro. Accetterebbe la destinazione con grande entusiasmo”.