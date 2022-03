Brescia-Benevento, paura per Glik: il difensore è in ospedale!

L’ex Torino Kamil Glik, attualmente in forza al Benevento, è stato vittima di un brutto scontro di gioco nel finale della partita esterna delle Streghe contro il Brescia. Mentre tentava una rovesciata in area di rigore avversaria, il centrocampista della squadra di casa Mehdi Leris, ex Sampdoria, ha mancato il pallone centrando invece in pieno viso il difensore del Benevento.

Brescia Benevento Glik

Il difensore polacco è stato costretto al cambio e, dopo essere uscito in barella, è stato portato in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. Fortunatamente, il peggio sembra essere alle spalle: il giocatore dovrebbe essere in stato di coscienza.