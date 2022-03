Corsa scudetto, Enrico Preziosi sicuro: sarà un duello tra due squadre

La lotta per lo Scudetto è sempre più accesa e, tra vari alti e bassi, Inter, Napoli e Milan si stanno sfidando per aggiudicarsi la vittoria finale. Proprio su questo tema è intervenuto Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, che, ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, ha indicato il Napoli come seria pretendente al titolo grazie alla sua rosa giudicata superiore a quella del Milan.

“Guardo il calcio da spettatore, mi manca l’adrenalina della gara, ma sto anche meglio ora. Ieri ho visto la partita del Napoli, il Genoa che non perde mai e Torino Inter. Il Napoli sta dimostrando che ha le possibilità di vincere lo Scudetto, a mio parere anche più del Milan, con la squadra al completo è superiore, l’Inter ha una gara da recuperare e gli azzurri non possono più fare passi falsi“.

“Spalletti lo conosco da anni, dai tempi del Saronno, è una persona piacevole e mi piace vedere il Napoli com’è messo in campo. Secondo me la squadra è una candidata importante allo Scudetto, più del Milan. L’Inter la vedo un po’ stanca, ha però dei giocatori di maggiore qualità, deve recuperare una partita e non può più perdere. Secondo me sarà un duello tra Napoli e Inter“.