Udinese, Molina mette il Napoli nel mirino: vuole farlo allo stadio Maradona

L’esterno dell’Udinese, Nahuel Molina, nel post partita del pareggio rimediato contro la Roma nella gara di domenica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese TV, riportate poi anche da Radio Kiss Kiss Napoli.

Contro i giallorossi, l’argentino si è reso autore di un gol bellissimo, il quinto in campionato per lui e punta a migliorare il suo score già contro il Napoli, nella partita che andrà in onda sabato alle ore 15 allo Stadio Maradona.

Dal canto loro, i ragazzi di Spalletti saranno chiamati ad un’altra solida prestazione contro la formazione bianconera, per portare a casa altri tre punti e restare ancorati ai primi posti, mettendo pressione alle concorrenti per il titolo.

Molina Udinese

Ecco quanto evidenziato: “Sono molto felice di giocare e fare punti per la squadra. Sono molto contento del gol di oggi. Ad inizio campionato non ero al meglio della mia forma fisica. Ora invece sto benissimo e sono felice di aiutare la squadra, sia in gara sia durante gli allenamenti.

Anche il gruppo mi porta ad essere così. Ci dispiace per aver subito il pareggio all’ultimo però siamo felici della partita che abbiamo giocato, sia a livello difensivo che offensivo. Segnare è sempre bellissimo perché ti dà confidenza, sarebbe bellissimo segnare il sesto gol al Maradona“.