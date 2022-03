Napoli beffato? Piace Denayer: un club sta per bruciare la concorrenza

Il difensore belga classe ’95 Jason Denayer, attualmente in forza al Lione, è da tempo un obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli, che ha messo gli occhi su di lui in vista della prossima finestra di mercato. Denayer, infatti, è in scadenza di contratto con la compagine francese e non sembra aver intenzione di rinnovare, attirando su di sé le attenzioni di vari club europei, tra cui anche il Napoli e la Juventus.

Denayer Lione

Ma nelle ultime ore, stando a ciò che riporta le10sports.com, il Siviglia sembra essersi inserito prepotentemente nella trattativa: gli andalusi, infatti, saluteranno Koundé in estate e necessitano di un calciatore già pronto e di esperienza per rinfoltire il reparto arretrato e Denayer sembra essere il profilo più adatto.

Ciononostante, il presidente del Lione si è detto ancora fiducioso di convincere il centrale a firmare un prolungamento di contratto.

“Abbiamo ancora chance di fargli firmare un rinnovo, ma se ciò non accadesse abbiamo pronte delle piste per altri calciatori“.