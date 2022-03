Bacconi elogia Spalletti: una scelta tattica ha aiutato Osimhen

Adriano Bacconi, match analyst e opinionista, durante Il Bello del Calcio, in onda su Canale 8, ha analizzato la scelta tattica operata da Luciano Spalletti per affrontare il Verona.

Aveva colpito la scelta del tecnico toscano di lasciare Insigne in pachina, preferendogli Lozano e Politano, ma si è rivelata, alla fine, una carta vincente. Di seguito le sue parole:

Canale 8, Adriano Bacconi

“Spalletti ha fatto una scelta forte, che però ha pagato, tenere fuori Insigne è stata una scelta vincente. Lozano e Politano sono rimasti larghi, hanno creato spazio per Osimhen. Anche Osimhen ha beneficiato della mancanza del trequartista, e oggi, tutte le squadre che lottano per lo Scudetto hanno rinunciato al trequartista, il Napoli a Zielinski, il Milan a Brahim Diaz e l’Inter non l’ha mai avuto: tutti cercano solidità e compattezza a discapito dell’estro personale“.