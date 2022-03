Spalletti: “Settimana pesante per l’ambiente”, poi il paragone tra Osimhen e Vlahovic

Il Napoli batte il Verona allo stadio Bentegodi grazie alla doppietta di Victor Osimhen. Attualmente la squadra di Spalletti occupa il secondo posta in classifica, a tre punti dal Milan capolista. Al termine del match è intervenuto mister Luciano ai microfoni di DAZN, di seguito quanto evidenziato:

“Victor non ha ancora la capacità di comprendere bene la distanza dai suoi avversari, a volte viene incontro e colpisce con gli avversari a distanza di 5 mt. Poi, parte da centrocampo e tiene impegnati 5 difensori dell’altra squadra.

Abbiamo giocato una partita ricca di attenzioni, con sacrificio in alcuni momenti, dove abbiamo tirato fuori qualità di carattere e contrasto che a volte ci mancano. Se riusciamo a mantenere questo livello abbiamo possibilità di inserirci.

Vlahovic o Osimhen? Il primo è un campione e se la Juve lo va a prendere significa che ha tutte le qualità per essere uno di quel livello per giocare in quel club. Victor è un giocatore top, un bravo ragazzo, ha l’età giovane, fa un po’ confusione perchè vuole aiutare la sua squadra. Quando si parla di tecnica e tempi, su queste cose deve fare ancora dei passi in avanti.

È stata pesantissima preparare questa partita dopo la sconfitta contro il Milan. Siamo stati un po’ sfortunati, non abbiamo fatto malissimo, il Milan è stato bravo ad approfittare su alcune situazioni; ti crolla tutto e tu subisci il sentimento delle persone innamorate di questi colori e di questa squadra. Ti incitano a continuare, come oggi, abbiamo tifosi in tutto il mondo che cercano di starti vicino.

Napoli Spalletti

Verona? Questa è una squadra che ti aspetta al varco per poi montarti addosso. Tudor sta allenando in maniera perfetta. Farsi trovare pronti per giocare contro loro, è stato un buon segnale da parte dei miei giocatori. Oggi si sono guadagnati la pagnotta.

Lobotka e Anguissa? Zielinski cosa deve fare per recuperare?

Anguissa non c’è stato quasi mai per infortuni e Coppa d’Africa, è ritornato e non stava in forma per vari motivi. Anche Koulibaly, che è un mostro, ha dovuto recuperare per ritornare ad avere la sua performance. Lobotka sa fare la fase di possesso, il mediano che va a riconquistare la palla. Zielinski non ha giocato una partita, si deve allenare e fare ciò che ha sempre fatto; è un giocatore che deve mirare obiettivi importanti, se non gioca una partita deve approfittare per allenarsi di più, non succede nulla. Torna domani con più forza rispetto alla settimana precedente.

Il Napoli deve fare partite con forza, attenzioni, continuità e metterci qualcosa in più di innaturale. perchè la piazza lo vuole, la situazione è molto stimolante”.