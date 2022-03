Scudetto al Napoli? Barzagli perplesso: qual è il problema

Manca poco all’inizio di Hellas Verona-Napoli, match fondamentale per la rincorsa degli azzurri allo scudetto. Proprio a ridosso della partita è intervenuto da bordocampo l’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, per un commento.

NAPLES, ITALY – MARCH 06: Dries Mertens and Kalidou Koulibaly of SSC Napoli react following their sides defeat after the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona on March 06, 2022 in Naples, . (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Barzagli: “Vi spiego perchè il Napoli non vince i big match”

Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrale della Nazionale, che si trova al Bentegodi per commentare a bordocampo la partita tra Hellas Verona e Napoli:

“Partita decisiva? Sì, per poter sognare ancora lo scudetto il Napoli deve dare una grande risposta dopo lo scontro perso contro il Milan. È un campionato bellissimo, stiamo parlando di una bellissima annata. Il Napoli non riesce a fare il salto di qualità per una questione mentale, anche se è difficile giudicare da fuori. È una squadra che nelle partite decisive non ha fatto prestazione, e di solito lo fa”.