Spalletti: “Oggi è decisiva se vogliamo volare in Paradiso”

A pochi minuti dall’inizio del match Verona-Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il mister della squadra azzurra ha parlato della partita e in particolare dell’obiettivo scudetto. Di seguito quanto evidenziato:

“Che facce ha visto durante la preparazione? Il risultato contro il Verona può essere Fatale?

Fatale, dipende per cosa. Per la vittoria del campionato sì, se perdi oggi dipende soprattutto dagli altri, se invece ottieni un risultato positivo, è chiaro che rimani attaccato alla cima della classifica e può succedere di tutto visto il calendario, sarebbe come volare in paradiso.

Napoli Spalletti

Poi se non succede, il condominio europeo è quello lì e noi rientriamo”.