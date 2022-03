Osimhen: “Crediamo ancora allo Scudetto! Vi spiego la foto ai tifosi”

Il Napoli è riuscito a passare per 2-1 sul Verona di Tudor grazie alla doppietta del solito Victor Osimhen. Una vittoria importante questa sugli scaligeri, che tiene il Napoli ancora in corsa per il titolo. Victor Osimhen, principale fautore del successo, ha parlato ai microfoni di DAZN, con un’espressione di estrema contentezza in viso, affermando che la squadra è forte e crede nello Scudetto, rivelando anche il segreto del potenziale successo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Penso che questa partita sia stata la grande risposta alla sconfitta col Milan, che ci ha fatto male. Ma questa vittoria è arrivata contro una squadra forte e organizzata e l’abbiamo meritata“. Il colpo di testa? “Mi sto allenando tanto su quel fondamentale, con Mario Rui e Di Lorenzo“.

Quanto credete allo scudetto? “Come ho sempre detto, dobbiamo vincerle tutte, partita dopo partita, fino alla fine, per raggiungere lo Scudetto e ci crediamo“. Sei bravo a fotografare quanto a segnare? “Kalidou (Koulibaly, ndr) mi ha dato la telecamera per fare delle foto e ho fotografato i tifosi, che sono stato eccezionali e non era scontato dopo la scorsa settimana“.