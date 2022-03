“Il rosso non esiste!”, polemica di Tudor contro l’arbitro!

Al termine del match Verona-Napoli, Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Oggi il Napoli vi ha messo in difficoltà?

Loro hanno fatto una bella partita, sono stati più bravi. Noi abbiamo avuto un po’ di problemi durante questa settimana. Non è bastato ciò che abbiamo messo noi, per fare punti si deve dare di più. Mi dispiace solo per il rosso di Ceccherini, il secondo giallo non esiste. Penso che stavamo ribaltando la partita. L’arbitro ci ha tolto la possibilità.

Abbiamo preso due gol su due rimesse laterali, abbiamo lavorato anche su queste situazioni questa settimana. Lavoreremo meglio. Penso che non ci sia più grande motivazione per un giocatore di andare lì e dimostrare di essere più bravo dell’avversario. La motivazione non deve mancare.

Ceccherini Verona

Oggi è mancata la qualità?

Il Napoli si è preparato molto bene. Noi dobbiamo stare al completo, al massimo. Succede che alcuni giocatori fanno la differenza; oggi non è successo. Abbiamo fatto una partita onesta, dove stavamo ribaltando e non era facile. Stiamo facendo molto bene. Vedo i ragazzi che danno il massimo, la stagione è lunga.

La squadra più pericolosa per lo scudetto?

Nel girone d’andata mi è piaciuto il Milan. Il Napoli oggi mi è piaciuto molto, l’Inter ha una rosa importante, non escludo la Juventus per la vittoria dello scudetto”.