Tacchinardi avvisa il Napoli: “Rischia di perdere a Verona”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è stato ospite a Maracana, programma in onda su TMW Radio, intervenendo a proposito delle prossime gare delle prime tre in classifica, in particolare quella del Napoli, che andrà a giocare al Bentegodi di Verona in una partita dalle mille insidie.

Gli azzurri, se credono ancora nello Scudetto, non possono più permettersi errori, contro il Verona sarà il match della verità.

Di seguito le sue parole:

Il Napoli quanto rischia con il Verona? “Se non stai al massimo, rischi di perdere. Inoltre, il Verona non ha niente da perdere, ha forza, entusiasmo e fisico. Va a duemila. Al Napoli manca la fisicità e può andare in sofferenza. Ci vuole una “spallettata“. Pioli l’asso nella manica l’ha tirato fuori a Napoli domenica scorsa, vediamo come risponderanno Spalletti e Inzaghi. Anche l’Inter rischia tantissimo contro il Torino, meno arduo del Verona ma comunque un’insidia”.