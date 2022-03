Parla Osimhen: “Vi spiego il mio rapporto con i tifosi. Ho vissuto un momento particolare”

Nei minuti appena trascorsi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il 9 azzurro ha parlato del calore ricevuto in questi mesi dai tifosi in città, ma anche delle critiche subite da questi ultimi.

Osimhen: “Accetto le critiche ricevute e avverto l’amore dei tifosi”

Il bomber nigeriano ha commentato così il suo rapporto con la città:

“Per me è stato un momento particolare quando sono arrivato a Napoli. All’inizio è stato un alternarsi di alti e bassi ma è normale, è il calcio. Anche le critiche che ho ricevuto ci possono stare. Però da quando sono in città ho cercato di viverla il più possibile, di interagire. Vedo i tifosi contenti quando mi incontrano per strada. Avverto molto il loro amore che ora sento essere molto più forte delle critiche. Questo mi rende molto felice”.