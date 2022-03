Osimhen su Spalletti: “Il mister è stato bravo a farlo. Ho imparato tanto da lui”

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ha rilasciato negli ultimi minuti un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha trattato diversi temi: tra questi compare anche il rapporto con l’attuale allenatore azzurro, Luciano Spalletti.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts during the Italian Serie A football match between SCC Napoli and Inter Milan at the Stadio Diego Armando Maradona stadium in Naples on February 12, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Osimhen su Spalletti: “Mi sento privilegiato ad averlo come allenatore”

L’ex attaccante del Lille ha parlato chiaramente del rapporto con il tecnico di Certaldo. Di seguito le dichiarazioni:

“Spalletti è stato fondamentale per la mia ulteriore crescita sin da quando è arrivato. Posso solo dirgli un grande grazie ma non solo io, parlo anche a nome dei miei compagni. È stato bravo a incoraggiarci sempre a prescindere dai risultati e dalle difficoltà legate soprattutto agli infortuni. Ha arricchito ogni calciatore della rosa incluso me naturalmente. Mi sento privilegiato a percorrere questo cammino al suo fianco e so che ancora tanto potrà insegnarmi”.