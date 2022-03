Osimhen a sorpresa: “Champions a Napoli? Me lo ha detto Koulibaly!”

Victor Osimhen è attualmente l’uomo più importante del Napoli targato Luciano Spalletti. Il centravanti azzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: ha parlato di scudetto, del sogno Champions League e non solo.

Osimhen Napoli

Osimhen: “Sogno di giocare la Champions con il Napoli. Possiamo vincere lo scudetto!”

Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante nigeriano:

“Giocare in Champions è qualcosa di enorme, riuscire a farlo con il Napoli sarebbe ancora più bello. Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare per guadagnarsi il biglietto di qualificazione alla Champions della prossima stagione. L’atmosfera al Maradona sarà grandiosa ma già mi ha anticipato qualcosa Koulibaly in merito a quello che succede quando si giocano le gare di Champions. Non vedo l’ora di vivere quell’atmosfera. Vincere lo Scudetto sarebbe qualcosa di incredibilmente grandioso per me e soprattutto per la mia carriera. Non voglio solo segnare tante reti in carriera ma voglio anche vincere molti trofei con questa squadra. Credo che i tifosi meritino di ottenere questo traguardo e festeggiarlo insieme a noi. Posso solo immaginare cosa significherebbe vincere lo Scudetto qui, in questa città e per questa gente”.