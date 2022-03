Osimhen e la maschera: “Non è l’unica cosa che mi protegge. Vi dico cosa mi aiuta”

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, indossa in maniera precauzionale una maschera protettiva al volto: di questo e molto altro ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, in un’intervista.

ROME, ITALY – FEBRUARY 27: Victor Osimhen of SSC Napoli is seen wearing a face guard as he walks out prior to the Serie A match between SS Lazio and SSC Napoli at Stadio Olimpico on February 27, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Osimhen sulla maschera: “Non è l’unica cosa che mi protegge”

Di seguito le dichiarazioni del 9 azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Cerco di non dar peso all’infortunio subito. I dottori mi hanno rassicurato che ho completamente recuperato e che sto bene. Ed è così. La maschera è solo una precauzione. Queste che arrivano sono le ultime settimane in cui continuerò ad indossarla. La maschera è una seconda protezione per me, la prima è la mia mentalità, è questa che mi permette di lottare senza paura contro i difensori”.