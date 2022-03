Da Verona svelano: “Non solo Barak, il Napoli ha una lista”

Matteo Fontana, giornalista molto vicino all’ambiente Hellas, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la puntata di Punto Nuovo Sport Show.

Il giornalista in particolare ha parlato della situazione infortuni in casa Hellas, delle possibili scelte di formazioni di Tudor e infine anche del mercato in uscita degli scaligeri.

Napoli- Verona

“Lazovic salterà sicuramente il Napoli, Depaoli dovrebbe essere l’alternativa più plausibile. Frabotta è recuperato ma schierarlo dal primo minuto sarebbe rischioso. Potrebbe giocare Casale lì con l’inserimento di Sutalo in difesa. Da valutare la presenza di Barak”.

“Il Verona proverà ad andare ancora più su, il traguardo europeo è una bella suggestione. La concorrenza è ampia, ma il Verona non è appagato e dormiente sugli allori”

“Nel caso specifico della partita con il Napoli è un grande classico, una sfida attesa e tanti tifosi sugli spalti. Sarà un bel clima. L’anno scorso una brutta sconfitta per gli azzurri all’andata, un pareggio amaro che è costato la Champions al ritorno”

Casale e Barak al Napoli? “Il Verona è seguito con grande interesse da De Laurentiis. La lista dei calciatori appetibili si è allungata”.