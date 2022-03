L’agente di Montipò apre: “Al Napoli non si può dire di no”

Durante la trasmissione Si Gonfia la rete in onda su Radio Marte, è intervenuto Alberto Fontana, agente del portiere dell’Hellas Verona Lorenzo Montipò.

Il procuratore in particolare ha parlato del futuro del suo assistito e del momento del Verona.

Lorenzo Montipò of Hellas Verona. (Photo by Getty Images)

Sarà una domenica serena per Montipò? “Ipotizzo di no però non ci sono partite tanto più semplici di altre. Sicuramente la gara contro il Napoli richiede maggiore concentrazione”.

“Il Verona ha raggiunto l’obiettivo salvezza già a febbraio. Se i giocatori capiscono di poter puntare a un piazzamento europeo può essere una partita divertente di base. Secondo me sarà una grande gara di calcio. In caso di vittoria il Napoli si rilancerebbe in chiave Scudetto”.

Quale sarà il futuro di Montipò? “L’anno scorso purtroppo è retrocesso e ha subito tanti gol. Verona è stato un modo per rimettersi in pista, il sogno di tutti è sempre quello di salire di palcoscenico ma credo che il ragazzo debba completare il suo percorso quest’anno e poi vediamo”.

Montipò erede di Ospina nel Napoli? “Ogni club forte con così tante partite richiede 2 portieri forti. Potrebbe essere un’idea, al Napoli non si può dire di no”.