“Cessione Napoli?”: rivelazione in diretta di De Maggio

Si era parlato insistentemente nelle scorse ore di una possibile partnership tra il Napoli e un fondo americano. Il nome che è trapelato maggiormente è quello di Elysian Park, holding di intrattenimento del mondo a stelle e strisce. A Radio Kiss Kiss Napoli è stata comunicata proprio in questi minuti la smentita.

Napoli De Laurentiis (Imago)

Napoli-Elysian Park, arriva la smentita

Diretamente a Radio Goal, programma che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivata una smentita riguardo le trattative tra il Napoli e i fondi americani di cui tanto si parla negli ultimi giorni. Queste le parole del conduttore, Valter De Maggio:

“Non c’è nessuna offerta e nessun tipo di acquirente. De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere il club: ha ancora il grande sogno di vincere lo scudetto qui. Non c’è nessuna partnership in ballo, la notizia mi arriva da un portavoce del presidente, tutto qua”.