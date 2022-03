Salernitana-Venezia, c’è la decisione della Corte d’Appello sul ricorso dei veneti

È stato respinto il ricorso avviato dal Venezia riguardo al match che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 6 gennaio contro la Salernitana.

Salernitana-Venezia

La Corte Sportiva d’Appello ha quest’oggi bocciato le richieste da parte del club lagunare riconoscendo le cause di forza maggiore, per l’intervento dell’Asl di Salerno, che ha impedito i giocatori della Bersagliera di svolgere la gara, valida per la ventesima giornata di Serie A.

Il Venezia col il ricorso chiedeva la vittoria a tavolino della partita, richiesta che è stata bocciata e che adesso, al club, non resta che rivolgersi al Collegio di Garanzia dopo aver pubblicato le motivazioni del rifiuto. Questo lo dovrà fare solo in 30 giorni per rivolgersi all’ultimo e terzo grado di giudizio.