“Sarebbe perfetto per sostituire Insigne”, gioca nel Verona!

Lorenzo Insigne, capitano azzurro, lascerà il Napoli al termine della stagione. L’esterno azzurro ha già da tempo l’accordo con il Toronto che sarà il prossimo capitolo della sua carriera.

La sua partenza lascerà inevitabilmente un vuoto sulla fascia sinistra e in casa Napoli non si ferma la ricerca del sostituto.

Verona Caprari (Getty Images)

Marco Parolo, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, e interrogato sull’argomento, ha espresso la sua preferenza.

L’ex centrocampista ha proposto il nome di Gianluca Caprari che secondo lui sarebbe il sostituto perfetto di Lorenzo Insigne. Il classe ’93, attualmente al Verona, sta disputando un’ottima stagione avendo all’attivo 10 reti e 7 assist in 25 partite. Nel prossimo match di Serie A affronterà proprio il Napoli, in una gara che potrebbe essere decisiva per la corsa scudetto dei partenopei.