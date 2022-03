Napoli, la notizia su Anguissa: Giuntoli farà un tentativo

Arrivato in punta di piedi per sostituire l’infortunato Diego Demme, fin dal primo giorno Frank Anguissa si è preso sulle spalle il centrocampo del Napoli, trascinandolo a suon di ottime prestazioni.

La partenza per la Coppa d’Africa e i successivi infortuni gli hanno un po’ tarpato le ali, ma per la società azzurra sembra non sia nessun dubbio sul suo riscatto.

FOTO: Getty – Napoli Anguissa

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, l’acquisto a titolo definitivo di Anguissa dal Fulham a fine stagione è ormai dato per certo.

Piuttosto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà in ogni modo a strappare uno sconto sui 15 milioni pattuiti inizialmente per il riscatto.