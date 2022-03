Mercato Napoli, concorrenza spietata per Mazraoui: gli azzurri ci provano

Nonostante sia impegnato nella corsa scudetto, il Napoli continua a guardarsi intorno per farsi trovare pronto al via della prossima stagione. Il DS Cristiano Giuntoli è al lavoro per garantire a Spalletti una rosa competitiva anche per il futuro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Napoli punta forte su Noussari Mazraoui per rinforzare la fascia destra. Il terzino dell’Ajax si libererà a parametro zero la prossima estate e rappresenta un’occasione di mercato importante per gli azzurri.

Calciomercato Napoli Mazraoui

Non solo il Napoli sul giocatore

Sul classe ’97, però, non ci sono solo i partenopei. Sempre secondo quanto riportato da Bild, sulle tracce del marocchino ci sono diversi club di Serie A come Milan e Roma, ma anche top club europei dal calibro di Barcellona e Bayern Monaco. I bavaresi sono pronti a presentare un’offerta e al momento sembrano essere in pole per il giocatore.