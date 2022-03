Viviano e l’accusa a Cuadrado: “È furbo come un napoletano”

Emiliano Viviano, portiere fiorentino attualmente in forza al Fatih Karagümrük, ha rilasciato delle dichiarazioni a Offside – Terzo tempo. L’estremo difensore ha ricordato le sue passate esperienze in Italia, in particolare il rapporto con alcuni compagni di squadra.

MILAN, ITALY – SEPTEMBER 30: Emiliano Viviano of ACF Fiorentina during the Serie A match between FC Internazionale Milano and ACF Fiorentina at San Siro Stadium on September 30, 2012 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

In particolare, colpiscono alcune frasi di Viviano riferite a Juan Cuadrado, ex compagno di squadra ai tempi della Fiorentina. Viviano ha parlato della tendenza di Cuadrado a simulare, definendolo “furbo come un napoletano“. Di seguito le dichiarazioni.

“Cuadrado simulatore? Lui è sempre stato un tuffatore. Io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano“.