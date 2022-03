Calciomercato Napoli, le ultime sui rinnovi e le trattative in uscita

Il campionato si avvia pian piano verso la fine e il Napoli continua a dover affrontare diverse situazioni, contrattuali e di mercato. A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha fatto un punto sul mercato azzurro.

NAPLES, ITALY – MARCH 06: Dries Mertens and Kalidou Koulibaly of SSC Napoli react following their sides defeat after the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona on March 06, 2022 in Naples, . (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nicolò Schira sul mercato del Napoli: “Ci sono diverse novità, vi dico tutto”

L’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha quindi fatto un punto su tutte le possibili situazioni di mercato del Napoli in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

“I rinnovi? Ci sono diversi nodi da sciogliere per i rinnovi: per Mertens attualmente è tutto fermo, c’è un opzione per il rinnovo allo stesso stipendio di ora, 4,5 milioni, ma il Napoli difficilmente la eserciterà.

Gli azzurri devono fare delle riflessioni: se credono in Meret, devono lasciare andare il rinnovo di Ospina, che tutti gli anni parte come riserva e poi diventa titolare“.

“Ci sono tante altre notizie: nelle prossime settimane la dirigenza incontrerà Fali Ramadani, agente di Koulibaly, per il rinnovo con tanto di fascia di capitano. Su di lui non c’è solo il Barcellona ma anche diverse squadre inglesi, come Chelsea e Manchester United.

Venendo a Fabian, anche qui siamo fermi per il rinnovo: c’è mercato in Spagna per lui, con tanto di interesse di Ancelotti per il Real Madrid.

Per Lozano e Di Lorenzo: piacciono molto, ma almeno al 70% resteranno, perché non venderanno sicuramente tutti. Credo che su di loro vorranno tenere duro e respingere le offerte.

Ora ci sono tante sirene, e alcune situazioni saranno da risolvere, cercando di monetizzare il più possibile dalle possibili vendite”.