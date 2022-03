Calciomercato Napoli, primi contatti per Lozano dalla Liga

Il Napoli, nel corso della prossima sessione di mercato, dovrà affrontare una mini rivoluzione. Dopo l’addio di Insigne, infatti, vari calciatori potrebbero lasciare la piazza azzurra. Voci si rincorrono su Ospina, Fabian, Mertens ed anche sul Chucky Lozano.

Il messicano, che in questa stagione non ha brillato ed ha dovuto affrontare diversi guai fisici, potrebbe infatti lasciare Napoli, direzione Madrid. Come svelato da TodoFichajes l’Atletico Madrid avrebbe già avviato i primi contatti per l’esterno, sia con la società azzurra che con Raiola, agente del calciatore.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Hirving Lozano of SSC Napoli during the Coppa Italia match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In questo campionato Lozano non ha convinto Spalletti. I numeri parlano di 29 partite giocate, per un totale di 1498 minuti su 2610 disponibili, e di uno score non proprio entusiasmante. Con la casacca azzurra, infatti, Lozano ha segnato appena cinque reti e messo a referto tre assist.