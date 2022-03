Hellas Verona-Napoli, arriva l’esito degli esami per Lazovic

Domenica alle ore 15:00 Hellas Verona e Napoli si sfideranno per la ventinovesima giornata di Serie A. I gialloblu di Tudor stanno stupendo tutti per qualità di gioco e facilità di realizzazione. Inoltre, sono una vera e propria ammazzagrandi di questo campionato. Il Napoli, invece, dovrà risalire la china dopo il ko casalingo nello scontro diretto contro il Milan.

Non arrivano buone notizie, però, per Igor Tudor. Il centrocampista Darko Lazovic infatti, sostituito nel corso dell’ultima giornata, non prenderà parte alla gara contro gli azzurri. Gli esami hanno infatti individuato una lesione al bicipite femorale. Di seguito il comunicato del Verona.

VERONA, ITALY – JANUARY 09: Darko Lazovic of Hellas Verona celebrates after scoring the 1-1 goal during the Serie A match between Hellas Verona FC v US Salernitana at Stadio Marcantonio Bentegodi on January 09, 2022 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Darko Lazović, sostituito a inizio secondo tempo del match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina per un risentimento muscolare, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”.

Lazovic salterà quindi le gare con Napoli ed Empoli, e Tudor spera di ritrovarlo dopo la sosta nazionali.