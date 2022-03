Bellinazzo svela: “Napoli-Elisyan Park? Lo sta facendo De Laurentiis”

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un’ipotetica collaborazione tra il Napoli ed Elysian Park, una holding di intrattenimento che vede tra i suoi investitori anche l’ex stella NBA Magic Johnson. Per fare un pò di chiarezza è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ed esperto di business dello sport.

Castel Di Sangro, Italy : Aurelio De Laurentiis president of SSC Napoli during the press conference, PK, Pressekonferenz in the pre-season training Camp in Castel Di Sangro, Italy. Photo by Fotoagenzia Copyright: xFOTOAGENZIAx

Bellinazzo: “Elysian Park-Napoli? Vi spiego come sta cambiando lo sport”

Marco Bellinazzo, quindi, ha parlato di Napoli e non solo: ha fatto un punto generale sullo sport e sui cambiamenti degli ultimi anni:

“Elysian Park? Si tratta di una società importante che è specializzata nello sviluppo delle linee di business legate allo sport. Hanno una tendenza che favorisce lo sviluppo dello sport, con lo streaming e con i media, in particolare in America, che proverà a raddoppiare il fatturato dell’azienda. Basti pensare che ieri Apple TV, che non era presente nello streaming dello sport, ha siglato un accordo per 50 partite di baseball.

La lotta per i diritti tv crescerà notevolmente e si allargherà anche al calcio. Anche Amazon è sceso in campo, con la Champions e anche con i diritti del campionato francese.

Si tratta di elementi che ci fanno capire quello che è lo sviluppo del calcio, sempre più come elemento dello spettacolo, dello sport entertainment. Proprio per questo si stanno cercando aziende che sono vicine a questa tendenza con occhi ai social media, alla generazione Z.

Sono segnali che tra un po’ tutti coglieranno, quando non ci sarà più DAZN ma magari Amazon, Apple TV o anche Disney Tv. Questo è il motivo per cui De Laurentiis sta cercando di trovare delle partnership per intercettare queste situazioni, anche se non basta per vincere: poi serve lo stadio, servono le strutture. I club che faranno queste scelte, non per altro, hanno secondo me un gran futuro.



“La Serie A? Gli americani stanno investendo tanto sul calcio, soprattutto sulla Serie A, che ha un grande blasone grazie ai grandi campionati degli anni ‘90 e al prezzo molto più accessibile rispetto ai club di Premier League o di Championship, seconda divisione inglese.

Per questo, i club italiani in questo momento rappresentano una grande opportunità per tutti gli investitori americani”.