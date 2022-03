Dossena ricorda: “Quando lo stadio si chiamava San Paolo non succedeva”

Alla vigilia di Verona-Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea Dossena, ex calciatore azzurro. Tanti i temi trattati, tra questi anche la partita di domenica scorsa contro il Milan, ma non solo.

Dossena sicuro: “Il Maradona non è più lo stesso, domenica non si è fatto sentire!”

L’ex esterno di Napoli e Liverpool tra le altre, Andrea Dossena, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli:

“La partita di domenica?: Per me il Napoli ha giocato bene a calcio ed è partito anche abbastanza forte. Dico una cosa su Osimhen: per me non è stato aiutato abbastanza, era sempre solo contro i due centrali del Milan, Tomori e Kalulu, e doveva essere aiutato, anche tatticamente”.

“L’aiuto dello stadio? Il Maradona, che di solito è un fattore, non si è fatto per nulla sentire. Prima, difficilmente le squadre venivano a Napoli a vincere, ed era anche grazie all’ormai ex San Paolo“.

“La favorita per lo scudetto? Per me è l’Inter, che ha diversi giocatori che hanno già vinto e sanno gestire la pressione. Anche il Napoli, secondo me, ha dei campioni come Insigne e Di Lorenzo, che hanno vinto l’Europeo, o Koulibaly che ha appena vinto la Coppa d’Africa. Per vincere devi essere davanti agli altri: rincorrere è molto più semplice di fare la volpe davanti, serve uno step in più“.