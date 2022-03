Ultime calciomercato, un ex Napoli piace alla Lazio di Sarri

Tante le occasioni di mercato che cominciano pian piano a spuntare in vista dell’estate. Una di queste riguarda un ex azzurro, che potrebbe tornare in Serie A, alla Lazio, anche a causa della posizione in classifica della sua squadra, che non naviga in buone acque.

LIVERPOOL, ENGLAND – SEPTEMBER 25: Allan of Everton celebrates their side’s second goal scored by Abdoulaye Doucoure of Everton (not pictured) during the Premier League match between Everton and Norwich City at Goodison Park on September 25, 2021 in Liverpool, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Lazio su Allan: Sarri lo cerca alla dirigenza

La Lazio, e in particolare il suo allenatore Maurizio Sarri, mette gli occhi su Allan, ex centrocampista del Napoli attualmente in forza all’Everton. I Toffees si trovano in una posizione di classifica molto scomoda, motivo per cui il brasiliano potrebbe serenamente tornare in Italia. A riportarlo è il quotidiano Il Tempo.