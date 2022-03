Napoli-Milan, multa di 8 mila euro per il club: il motivo

Non basta la sconfitta, per il Napoli arriva anche una multa di ottomila euro a seguito di lanci di oggetti agli arbitri e per i cori contro il rossonero Ibrahimovic. Ad ufficializzarlo è il giudice sportivo, il quale ha preso questi provvedimenti per la gara Napoli-Milan, multando anche i rossoneri di duemila euro per un bengala lanciato sul terreno di gioco da parte dei suoi supporters. Di seguito quanto comunicato:

Fabian Ruiz e Sandro Tonali, Napoli-Milan

“Ammenda di ottomila euro alla SSC Napoli per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti, all’indirizzo degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria, senza colpirli, nonché per aver intonato, al 48′ del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”.

“Ammenda di due mila euro alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, al 5′ del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco“.