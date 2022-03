Insigne, arriva la difesa del presidente del Pescara: “La croce la porta chi la può portare”

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’, dove si è soffermato a parlare di Lorenzo Insigne. Questo quanto riportato:

“Se la prendono sempre con Insigne perché la croce la porta chi la può portare. Ma lui ha le spalle larghe e risponde attraverso il campo. Nei tifosi c’è un po’ la delusione per l’addio imminente. Nel lavoro bisogna fare delle scelte ed è difficile contestare la sua decisione, anche di vita. L’ho incontrato a Benevento, è tranquillo. Dire di no ad un’offerta del genere è difficile per tutti: ha preso la giusta decisione per lui e per la sua famiglia. Tutti avrebbero preso la stessa decisione. La sua testa vuole lasciare un segno forte vincendo lo scudetto”.

“Chi vince il titolo? Credevo che il Napoli avesse qualche possibilità in più ma bisogna approfittare dei momenti. La favorita resta l’Inter”.