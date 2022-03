Tameze, parla l’agente: “Napoli? Ha richieste da diversi top club”

Adrien Tameze, centrocampista del Verona, nelle ultime settimane è stato accostato spesso al Napoli come possibile rinforzo per la prossima stagione. Dopo le insistenti voci degli ultimi giorni, sono arrivate importanti conferme direttamente dal fratello agente Pascal ai microfoni di “TMW“, che ha così esordito: “Adrien è molto soddisfatto di giocare in Italia. E come tutti i giocatori, il suo desiderio è quello di giocare in una grande squadra con ambizioni da trofeo. Non abbiamo ancora parlato del prossimo anno, vedremo a fine campionato se la decisione giusta sarà restare in Italia o andare altrove. Al momento è concentrato al 100% sul finale di stagione con l’Hellas Verona”.

Adrien Tameze during the Italian Serie A football match AS Roma vs Hellas Verona (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Sul forte interesse del Napoli ha invece aggiunto: “Ci sono stati grandi club che l’hanno chiesto la scorsa estate così come a gennaio. E ce ne sono altri oggi che continuano a seguire le sue partite: vedremo a fine campionato”.