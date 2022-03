Polonia, i pre convocati per lo spareggio Mondiale: c’è la notizia su Zielinski

A fine marzo la Polonia dovrà affrontare la vincente della sfida Repubblica Ceca-Svezia per lo spareggio ai Mondiali 2022. In attesa di scoprire chi sarà la vincitrice, il tecnico della Nazionale polacca Czesław Michniewicz ha stilato una lista di 30 calciatori che non militano in patria e che sono pre-convocati per lo spareggio.

Piotr Zielinski

Tra questi prescelti ci sono anche molti calciatori che indossano la maglia di alcune squadre di Serie A, tra cui anche il Napoletano Piotr Zielinski. I convocati che militano nel campionato italiano sono: i due portieri Dragowski e Szczesny, per la difesa invece ci sono Bereszynski, Glik e Reca, e per il centrocampo oltre al 20 azzurro c’è anche Zurkowski. Infine a completare la lista c’è l’attaccante viola Piatek.