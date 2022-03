Sondaggio dall’Inghilterra per Osimhen, il Napoli avrebbe individuato il sostituto

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha annunciato un interesse del Napoli per Gianluca Scamacca, punta centrale del Sassuolo seguito da tanti top club italiani, in particolare Inter e Milan.

Gli azzurri sono certamente coperti in quel reparto, con un Victor Osimhen sempre più imprescindibile per la squadra, ma più società, principalmente inglesi, hanno bussato alla porta di De Laurentiis, che ha fissato la soglia ad 80 milioni di euro per cedere il nigeriano. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile e Osimhen andasse via, il Napoli sarebbe pronto a virare su Scamacca.

FOTO: Getty – Scamacca Sassuolo

“Napoli Milan ieri sera ha messo in palio un pezzo di Scudetto, ma ha anche una discreta vista sul mercato che sarà. Ci sarebbe un comune denominatore: a entrambi i club piace Gianluca Scamacca e possiamo capire perché. Il Napoli vorrebbe cautelarsi, a maggior ragione se arrivasse una proposta irrinunciabile per il centravanti nigeriano Victor Osimhen.

C’è già stato qualche sondaggio inglese per il nigeriano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ritiene cedibile soltanto per una proposta da 80 milioni di euro in su. Schermaglie per ora, semplici sondaggi, comunque sufficienti per una richiesta di informazioni al Sassuolo“.