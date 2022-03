Da SKY sicuri: “Milan uno step avanti al Napoli, ma il problema degli azzurri è un altro”

Lorenzo Minotti, commentatore di Sky nonché ex calciatore, ha commentato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, della partita giocata ieri sera allo Stadio Maradona tra Napoli e Milan.

I ragazzi di Spalletti hanno fallito un altro appuntamento importante e Minotti imputa questo risultato ad un progetto che non è ancora allo stesso livello di quello degli avversari. Di seguito le sue parole:

FOTO: Getty – Napoli Milan

“Ieri la squadra ha dimostrato che c’è bisogno di uno step ulteriore che invece il Milan ha già fatto perché il progetto è partito già da tempo. Giroud e Theo Hernandez hanno dimostrato di essere giocatori da grandi partite, mentre nel Napoli quelli che dovevano brillare ieri sera non l’hanno fatto. Spalletti ha detto bene, da oggi si deve ricominciare speranzosi imparando da ieri sera. Questo è un campionato strano, senza padrone, alcuni ipotizzano che addirittura la Juventus possa rientrare nella corsa scudetto. A certi livelli, sono i particolari a fare la differenza. E ieri i particolari hanno dato ragione al Milan“.

Maggior supporto a Osimhen? “Al di là dei singoli, credo sia stato l’aspetto tattico a fare la differenza. Ieri il Napoli non è riuscito ad esprimersi, costruendo solo con dei lanci su Osimhen. Credo che il Napoli da ieri sera debba imparare che, visto che le avversarie ormai lo conoscono, bisogna trovare altre vie per venire fuori, vie che spesso arrivano operando una rotazione dei centrocampisti. Il Napoli deve crescere sotto questo aspetto. Anche a Barcellona, finché il Napoli ha avuto lo spazio per esprimere il proprio gioco, riusciva a dominare, ma quando perdeva l’intensità si doveva affidare ai lanci su Osimhen. Anche i singoli dovranno maturare ma questo avverrà col tempo“.