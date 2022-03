Milan come il Verona, la confessione di Hysaj a Reja: perché il Napoli non vince!

Edi Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma radiofonico in onda su Kiss Kiss Napoli, per commentare la prestazione di ieri sera contro il Milan, nello scontro diretto per la vetta della classifica.

I rossoneri l’hanno spuntata grazie ad una zampata di Olivier Giroud in apertura di secondo tempo, ma secondo l’attuale ct dell’Albania il Napoli sceso in campo contro il Milan non è quello “vero”. Di seguito le parole di Reja:

FOTO: Getty – Napoli Milan

“La partita di ieri è andata male. Come l’anno scorso, in cui si giocava l’accesso in Champions, anche questa è andata male. Ma non è finita, non si getta la spugna. Pressione e grandi attese hanno fatto sentire troppa responsabilità ai calciatori ma d’ora in avanti si può e si deve sperare nello Scudetto perché sono ancora lì davanti. Quello visto ieri non è il vero Napoli“.

La confessione di Hysaj a Reja: “Con il Verona abbiamo avuto paura”

Condizione fisica? “È fondamentale, nelle battute finali la spunta chi sta meglio fisicamente, ma l’aspetto più importante è quello mentale”. Perché il Napoli non riesce a vincere? “Hysaj l’anno scorso, dopo il Verona, mi disse che avevano avuto paura. Forse il rigore su Osimhen poteva starci ma non ci appelliamo a queste cose.

Giroud? “I campioni non tramontano mai, lo stesso discorso vale per Ibra. Io pensavo che dopo il colpo subito da Koulibaly sarebbe uscito, invece è rimasto in campo e si è rivelato decisivo. Chiaramente se il mister non ti sostituisce dopo colpo subito ti dà una carica maggiore e ti spinge a dare tutto. Quest’anno si vede che il Milan gioca con piacere e il gruppo è saldo, lo vedi quando esultano dopo un gol. Pioli ha fatto un lavoro eccezionale sui calciatori”.

Lotta scudetto a tre o a quattro? “La Juventus è vicinissima. Ha mangiato sedici punti all’Inter. Ha avuto qualche difficoltà ma da qui alla fine non mollerà un centimetro. Per il Napoli, se non arriverà il titolo, spero almeno nella Champions. Il Milan con la Salernitana ma anche la Juventus con lo Spezia hanno faticato, quindi i giochi non sono ancora chiusi. Il Napoli non dovrà mollare un centimetro”.